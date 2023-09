Eboli: manutenzione e rifunzionalizzazione per la Casina Rossa e l’area circostante

Gli interventi di bonifica e riqualificazione dell’area partiranno a breve. Ieri mattina un nuovo sopralluogo poi subito rifunzionalizzazione dei percorsi interni all’area, rifacimento delle palizzate, apposizione di cartellonistica e segnaletica, installazione di strutture in legno per la realizzazione di un centro di educazione ambientale.

L’annuncio arriva dall’ufficio stampa del Comune di Eboli e testuale recita: “sono questi gli interventi di manutenzione e di rifunzionalizzazione che S.M.A. Campania – sotto la supervisione dei tecnici dell’Ente Riserva ed in coordinamento con il Comune di Eboli – dovrà mettere in atto nell’area”.

La Casina Rossa

Ieri mattina, infatti – presso la Casina Rossa lungo la litoranea di Eboli – si è svolto un sopralluogo congiunto fra Comune di Eboli, Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano e S.M.A. Campania S.p.A., la società del polo unico ambientale della Regione Campania.

Gli interventi concordati avranno inizio nel corso delle prossime settimane, e vedranno l’area pienamente riqualificata in alcuni mesi.

Ecco i presenti

Presenti al sopralluogo il Sindaco di Eboli Mario Conte con l’Assessore al Patrimonio ed allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo e la funzionaria del Comune di Eboli Lucia Rossi, il responsabile amministrativo dell’Ente Riserve Ilario Massarelli con i D.E.C. della Riserva Vincenzo Matarazzo e Gerardo Forlenza, il funzionario di S.M.A. Campania Daniele Coppin, nonché i rappresentanti del Comitato di Quartiere.