Eboli, maggioranza al collasso. Convocato consiglio comunale d’urgenza

È stato convocato d’urgenza il Consiglio Comunale della città di Eboli mentre la maggioranza Conte fa i conti con i numeri che non ci sono.

E la Conferenza di Presidenza tenutasi questa mattina ha deciso di convocare d’urgenza il Consiglio Comunale per il giorno 30 dicembre 2024 alle ore 15.30 in prima convocazione, ed eventualmente in caso di seduta deserta, in seconda convocazione il giorno 31 dicembre 2024 alle ore 10:00.

Le critiche

La Sinistra Italiana e l’ex assessore della Giunta Conte, Massimiliano Curcio rincarano la dose e accusano: «Il copione è identico a quello di un anno e mezzo fa, quando lo stesso gruppo consiliare, nato dal nulla, avviò la prima crisi dell’Amministrazione Conte, ottenendo deleghe pesanti come bilancio, piano di zona, politiche sociali e personale con il famoso “cambio di passo.”

Oggi, quel gruppo sembra vedere la politica come una scalata continua, paralizzando di fatto l’attività di un’Amministrazione già in chiara difficoltà da mesi».



Curcio sottolinea: «Questa situazione mette a nudo tutte le contraddizioni di una maggioranza che procede in una lenta guerra di logoramento. Ma ci chiediamo: i rappresentanti e le rappresentanti in giunta del gruppo Eboli Domani condividono questi comportamenti? Se sì, dovrebbero dimettersi, aprendo formalmente una crisi politica. Se no, dovrebbero prendere le distanze pubblicamente, assumendosi tutte le conseguenze del caso».

Il silenzio del sindaco

«Sorprende il silenzio del Sindaco, che sembra ignorare l’urgenza di un segnale forte contro questi atteggiamenti, preferendo invece “tirare a campare” fino alla fine della consiliatura. Forse nella speranza di un improbabile soccorso da parte di qualche altra forza politica per rafforzare una maggioranza ormai allo sbando. Il rischio concreto è che si derubrichi tutto a una banale sceneggiata, mentre a perdere, ancora una volta, è la Città. Eboli ha bisogno di una svolta vera, non di tatticismi e logiche di potere. Eboli merita di più», prosegue la nota.

Lunedì 30 alle 10.30 intanto a Palazzo di Città è tempo di auguri. Il Sindaco Conte incontra la stampa e i rappresentanti politici per scambiare i classici auguri di fine anno.