Cronaca

Eboli, lite tra padre e figlio: uomo ferito al collo, il giovane si barrica in casa armato

Tensione in via Nazionale a Eboli: lite familiare finisce nel sangue. Il figlio colpisce il padre e si chiude in casa armato. Carabinieri sul posto.

Di: Antonio Elia
Eboli, lite tra padre e figlio: uomo ferito al collo, il giovane si barrica in casa armato

Momenti di forte tensione si sono registrati ad Eboli, lungo via Nazionale, nella zona all’ingresso di San Giovanni prima di viale Amendola, a causa di una violenta lite familiare tra padre e figlio degenerata in aggressione.

L’aggressione e la fuga

Il diverbio è rapidamente sfociato nella violenza quando il giovane ha colpito il padre al collo con un oggetto contundente. Nonostante la ferita riportata, l’uomo è riuscito a fuggire dall’abitazione per mettersi in salvo, mentre il figlio si è barricato all’interno della casa.

L’intervento delle forze dell’ordine

La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Eboli e gli agenti della Polizia Municipale, che stanno presidiando l’area e l’abitazione. La tensione resta alta poiché il giovane si troverebbe armato di una pistola ad aria compressa.

Trattative in corso e soccorsi

Nel frattempo, sono in corso le verifiche sanitarie per accertare con esattezza l’entità della ferita al collo riportata dal padre aggredito, mentre i militari gestiscono la trattativa per convincere il figlio a uscire e ad arrendersi in sicurezza.

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