Eboli, ladri in azione: monta l’ira dei residenti

Non si placa l’ondata di furti e atti delinquenziali in città e questa volta, l’ultima in ordine di tempo, è accaduto in località Fiocche a Eboli zona rurale e semi residenziale dove insieme alle imprese agricole insistono anche numerose civili abitazioni.

I fatti

Ieri sera, erano da poco passate le 20.30, due uomini con il volto travisato e cappucci sulle testa si sono introdotti in diverse proprietà private ed hanno tentato di introdursi nelle abitazioni. Hanno probabilmente ispezionato la zona in presenza perché a quanto pare avrebbero agito anche con fare sicuro. Un colpo sarebbe andato a segno. I balordi, infatti, si sarebbero introdotti nella villetta di un ex consigliere comunale passandola al setaccio. Un secondo colpo, fortunatamente, invece, è fallito. Immortalati dagli impianti di video sorveglianza privati, sono diversi i frame che registrano tutta l’azione criminosa messa a segno dai due: non è escluso che in azione nelle vicinanze ci potesse essere un altro complice a bordo di un mezzo per darsi alla fuga. Sui social, appena registrato il fatto, sono immediatamente apparse le immagini estrapolate dalla videosorveglianza.

Rabbia e indignazione aumentano nella popolazione residente. La gente ha paura e chiede ancora una volta anche all’amministrazione comunale di porre rimedio a questo problema.