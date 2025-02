Eboli, la scuola “Romano” protagonista a Campobasso” al concorso Kangourou della matematica

È stata ancora una volta la scuola Giacinto Romano a portare in giro per l’Italia il nome della città di Eboli. Oggi, infatti, a Campobasso, presso il Liceo Scientifico Romita sono in fase di svolgimento le selezioni del gioco- concorso Kangourou della Matematica – Coppa écolier.

Il concorso

Quest’anno ad accedere alle gare interregionali sono ben due squadre i “Giacintini go” e i “Kangourinj giacintini” formate dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Matteo Abbinente, Andrea Avino, Gerardo Basso, Vittoria Cafaro, Mattia Chiancone, Leonardo D’alessandro, Angelo De Stefano, Niccolò Gialluisi, Flora Mazza, Chiara Mazzocchi, Daniele Monaco, Emma Olivieri, Giovanni Polito, Diana Romano, Lorenzo Agresta, accompagnati dalle insegnanti Laura Santoro e Maria Magliano, vanno alla conquista di un posto per la finale di Cervia in programma a Maggio, insieme a tante altre scuole del centro-sud Italia.

«In bocca al lupo ai nostri piccoli matematici per questa importante gara, la prima di tante altre in programma sia a livello di squadra che individuale» è l’augurio che arriva da parte della istituzione scolastica.