Eboli: la rivista ” Il Saggio” compie trent’anni e sabato convegno a San Nicola | VIDEO

La rivista “Il Saggio” compie trent’anni. A servizio della comunità locale, della Piana del Sele, della Provincia di Salerno, in Italia e all’estero questa rivista ha saputo raccontare la cultura del territorio.

Il convegno

E in occasione di un compleanno importante, la casa editrice “Il Saggio” del cavaliere Giuseppe Barra organizza un interessante convegno dal titolo “Giornali e giornalismo” e chiama a raccolta alcuni dei rappresentanti del panorama giornalistico locale e non solo. Per parlare di informazione e di giornalismo, delle vecchie e nuove pratiche, per approfondire l’argomento che continua ad affascinare sempre di più soprattutto in un momento storico in cui i social accorciano le distanze tra chi offre l’informazione e chi la recepisce.

Il cavaliere Barra, insieme al nutrito gruppo di volontari e collaboratori, organizza il convegno per sabato 1° marzo alle ore 18.30 nella chiesa di San Nicola de Schola Graeca nel centro storico di Eboli. Prendono parte all’appuntamento culturale il sindaco di Eboli Mario Conte, l’assessore alla cultura Lucilla Polito, rappresentanti delle web radio, dei quotidiani online, della carta stampata. Giornalisti di lungo corso e appassionati del mondo dell’informazione. Una iniziativa dall’alto valore culturale unica nel suo genere che saprà raccontare il territorio e accendere i riflettori sulle varie sfumature del fare informazione e mettersi al servizio delle comunità.