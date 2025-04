Eboli, interruzione illuminazione elettrica a San Giovanni: due le possibili soluzioni

Un guasto ai cavi sotterranei dell’alimentazione della pubblica illuminazione ha causato lo spegnimento dei lampioni ad Eboli. Il Sindaco ha immediatamente attivato gli uffici per porre rimedio al guasto ma si sono riscontrate notevoli difficoltà nell’individuare il punto esatto della rottura. I primi rilievi, effettuati nell’immediato, non hanno risolto le criticità e individuato il “punto di rottura”. La vetustà dell’impianto, purtroppo, non aiuta.

Le soluzioni

Due le possibili soluzioni: utilizzare uno strumento diagnostico che rileva i cavi sotterranei e il loro corretto funzionamento oppure procedere con scavi lungo l’intero percorso. Quest’ultima soluzione prevede non solo tempi lunghi ma anche disagi alla cittadinanza per il transito su via San Giovanni. Pertanto si sta procedendo nel ricercare una ditta specializzata che abbia la disponibilità dello strumento in questione per poter poi procedere alle necessarie riparazioni.

«Cercheremo di risolvere il problema, almeno con una illuminazione provvisoria, nel minor tempo possibile – ha detto il Sindaco Mario Conte – Abbiamo purtroppo impianti molto vecchi che andranno man mano sostituiti oppure modernizzati a seconda delle necessità».