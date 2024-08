Eboli: installati 5 dissuasori artificiali, ma per gli automobilisti si tratta di “lavori inutili” | VIDEO

Scende in campo l’amministrazione comunale di Eboli e lo fa potenziando i controlli su tutto il territorio comunale, in centro e in periferia, rispetto alla questione legata alla sicurezza stradale. Pattugliamenti in centro e controlli nelle periferie più estreme il progetto “Estate Sicura” conta la presenza in strada di uomini e mezzi delle forze dell’ordine.

Posti di blocco e di controllo si susseguono ma non mancano rimostranze da parte di numerosi cittadini rispetto alla installazione di cinque dossi artificiali posizionati in una stradina strettissima accanto al campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà in piazza della Repubblica e che per conformazione naturale è da sempre praticabile a passo d’uomo vista la ristrettezza della sede stradale.

I cinque dossi non sono passati inosservati ai residenti ma soprattutto agli automobilisti e ai motociclisti che ne sollevano la inutilità oltre al rischio anche per chi transita su due ruote.