Eboli, infrazioni e sanzioni: la Polizia Municipale passa al setaccio la città

Posti di blocco e di controllo su tutto il territorio comunale di Eboli e bilancio positivo per gli agenti della Polizia Municipale.

L’operazione

Gli uomini del comandante Daniele De Sanctis nell’ultima settimana hanno controllato oltre 400 veicoli. 12 automobilisti sanzionati per infrazioni al Codice della Strada e per mancata copertura assicurativa; 10 contravvenzioni elevate per mancanza di revisione ai veicoli; 11 persone sono state sanzionate per guida con telefonino che prevede a seguito della riforma del CDS anche la sospensione della patente di guida; 24 persone sanzionate per mancato uso della cintura di sicurezza.

I provvedimenti

Inoltre questa mattina una pattuglia della Polizia Municipale, dopo un breve inseguimento per le strade della città, ha provveduto al fermo di un veicolo che era fuggito da un posto di controllo nei giorni scorsi. A carico del trasgressore sono state elevate sanzioni per oltre €2000 con sequestro e stavolta confisca del veicolo in quanto già sequestrato dalla PM di Battipaglia.

I posti di blocco e di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni in centro e nelle zone periferiche.