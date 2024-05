Eboli: incidente stradale in via Serracapilli, due feriti

Auto investe una bicicletta. Due feriti È accaduto poco fa in località Serracapilli di Eboli. Un’auto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha investito una bicicletta sulla quale viaggiava una coppia. L’urto violento e la bicicletta che viene scaraventata circa cinque metri oltre il punto di collisione.

I soccorsi

In sella alla bici un uomo e una donna che hanno avuto la peggio. Allertati i soccorsi sul posto sono prontamente giunti i caschi bianchi del comando ebolitano.

Gli uomini del capitano Mario Dura hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed espletate le necessarie formalità di rito.

I soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale prima la donna e poi l’uomo. Sono i camici bianchi del Maria Santissima dell’Addolorata a prendersi cura dei due malcapitati.

Indagini in corso per ristabilire la dinamica del sinistro.