Eboli: incidente stradale in Via Della Piana. Quattro persone coinvolte. Due feriti lievi

Si è verificato questa sera in via Della Piana un sinistro stradale che ha visto coinvolte alcune vetture e quattro ragazzi.

Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani, fortunatamente in maniera non grave. Per gli altri due solo qualche escoriazione.

I soccorsi

Sul posto a prestare le prime necessarie cure del caso sono prontamente intervenuti i sanitari del 118.

Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono a lavoro le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che in questa zona si verificano incidenti anche di entità più grave.