Eboli: In ricordo di Cosimo Mirra “Palcoscenico Ebolitano” torna in scena con Natale in casa Cupiello.

C’è attesa e grande partecipazione per Natale in casa Cupiello l’opera teatrale tragicomica scritta da Eduardo De Filippo che sarà portata in scena il prossimo 23 dicembre dalla compagnia teatrale Palcoscenico Ebolitano.

Uno dei capolavori di Eduardo De Filippo

Considerata uno dei lavori più brillanti di De Filippo, la commedia è stata anche tra le più amate e care a Cosimo Mirra già Presidente e regista dell’associazione Palcoscenico Ebolitano, prematuramente scomparso solo qualche mese fa. È a lui, infatti, che i compagni di lavoro hanno voluto dedicare questo ritorno alle scene e, soprattutto, questo lavoro.

La dedica a Cosimo Mirra

«Non è stato facile riprendere le prove e lavorare a questa commedia – dicono i ragazzi di PE – ma per Cosimo abbiamo voluto provarci e a lui dedicare questo appuntamento che ormai è diventato fisso e atteso per tutti gli ebolitani e non solo. Un omaggio alla sua grande sensibilità, al suo amore per il teatro e per la nostra Città. Un omaggio ad un nostro grande compagno di avventura e di vita». Al Cineteatro Italia di via Umberto Nobile il direttore Vito Bufano è a lavoro da qualche settimana ormai i botteghini sono presi d’assalto e anche per questa commedia si prevede il sold out.