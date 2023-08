Eboli in Beach al Lido Galatea e l’Arena Stadium torna in riva al mare

Il braccio di ferro con l’amministrazione comunale che va avanti da due anni e la necessità per Massimo Giusti di continuare a portare avanti un progetto sportivo ambizioso, oltre le polemiche politiche e i dinieghi amministrativi. Da piazza della Repubblica a Marina di Eboli, prosegue l’impegno sportivo di Giusti.

“Eboli in Beach”: il torneo amatoriale si svolgerà nel “Beach Stadium Unimpresa Galatea” e il super lavoro di preparazione per tutti gli organizzatori è stato già avviato da tempo. Impegno importante per il titolare del Galatea, Salvatore Sirica, per la presidente Nazionale Unimpresa, Giovanna Ferrara e per l’organizzatore, il presidente Unimpresa Piana del Sele, Massimo Giusti.

Il programma

Fischio d’inizio nel primo pomeriggio di oggi. “Ancora una volta la Marina ebolitana, sarà protagonista del beach soccer, sport più amato in estate – spiega l’organizzatore, Massimo Giusti – grazie ad Unimpresa e alla presidente nazionale Giovanna Ferrara e all’amico Salvatore Sirica titolare del Galatea, si svolgeranno due tornei amatoriali. Il primo “Senior” con primo e secondo posto, miglior giocatore, migliore portiere e capocannoniere. Il secondo “Under 17” fino a 2006, primo e secondo posto, miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere”.

Parteciperanno 8 squadre. Ci saranno atleti di caratura nazionale e vecchie glorie del calcio italiano.

Salvatore Sirica: “Sono certo che sarà una grande edizione di Eboli in Beach con questi due tornei e le finalissime spettacolari, il tutto in una zona da rilanciare e valorizzare come la nostra litoranea”.

La presidente Nazionale Unimpresa, Giovanna Ferrara: “Questo è il quinto anno che affianchiamo l’organizzazione del Beach Soccer. Crediamo nelle imprese e nella rete, nel fare squadra. Puntiamo con questa edizione ad accendere i riflettori sulla litoranea ebolitana che è bellissima”.