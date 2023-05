Eboli: Il Presidente Brenga ha convocato il Consiglio Comunale. Torneranno in aula i dissidenti?

La convocazione del Consiglio comunale porta la firma del Presidente Cosimo Brenga ed è stata, nei tempi e nella forma, indirizzata a tutti i consiglieri comunali Che costituiscono l’assise cittadini. E se l’opposizione incalza e da tempo chiede di tornare a fare politica e lavorare per il bene della Città, resta ancora in bilico la situazione legata alla maggioranza di governo.

La situazione nella maggioranza

Se, infatti, per una parte della coalizione del Sindaco Conte sembra rientrata la crisi, per quel che rimane del gruppo “Eboli Domani” (che nel frattempo si sgretola perdendo i pezzi) continua la rivendicazione della poltrona del vicesindaco. Il gruppo che fa capo a Sgritta, infatti, chiede lo sfratto della poltrona attualmente occupata da Enzo Consalvo. Solo così la crisi potrebbe completamente rientrare. Ma il Sindaco Conte pare non voler cedere ma intanto il tempo stringe.

I numeri del consiglio comunale

E così la conta vera e propria dei presenti si farà martedì sera quando nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia di Palazzo di Città, si capirà chi c’è e resta e chi continua ad appoggiare e sostenere questa maggioranza di governo.

Qualche “voce di dentro” molto vicina al Sindaco parla ancora di spaccatura e richieste, poltrone e incarichi. Prima la firma delle nuove deleghe e poi il voto in Consiglio.

L’ordine del giorno

Intanto il Consiglio Comunale si riunisce martedì 30 maggio, presso l’Aula Consiliare della Residenza Municipale. Alle ore 18 le interrogazioni, alle ore 19 la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Ratificazione variazioni al Bilancio di cui all’allegato A) delle delibere di Giunta Comunale n. 74 ad oggetto -Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 in esercizio provvisorio (Art 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000) fondi PNRR e n. 95 del 02/05/2023 ad oggetto – Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 in esercizio provvisorio (Art 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000) fondi PNRR-

2)Tariffe Tari 2023 – approvazione piano finanziario e piano tariffario con modifica regolamento tari approvato con delibera commissario straordinario con i poteri del c.c. n. 29/2021

3) Approvazione progetto definitivo dell’intervento denominato: soluzioni migliorative per l’accessibilità alle aree di localizzazione dell’impianto C.D.R. di Battipaglia (SA). Proposta di avvio del procedimento di adozione di variante semplificata al vigente PRG ai sensi dell’art.

19, comma 2, del D.P.R. 327/2001

4) Approvazione indirizzi per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023 – 2025

5) Autonomia differenziata