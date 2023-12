Eboli: il liceo scientifico Gallotta è il terzo istituto in Italia per l’implementazione di un centro di certificazione Apple

Il liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli è stato individuato come terzo istituto in Italia per l’implementazione di un centro di certificazione Apple, azienda leader che ha siglato un protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le dichiarazioni

Entusiasta la dirigente Anna Gina Mupo che ringrazia i docenti il cui impegno, dichiara, «in una didattica innovativa, integrata ed inclusiva ha portato il Liceo, dopo il successo delle classi digitali, ad un ulteriore traguardo che offre una straordinaria opportunità formativa volta ad una certificazione spendibile a livello mondiale, a competenze che consentono agli studenti di affrontare il futuro universitario e professionale con pienezza e garanzia di realizzazione di talenti».

«Un valore aggiunto – continua la Dirigente – non solo per il Liceo Gallotta, ma per il territorio».

Il liceo Gallotta

Il Liceo Gallotta non è nuovo a riconoscimenti importanti ottenuti negli anni. Fiore all’occhiello dell’offerta formativa anche della Provincia di Salerno, la scuola ebolitana è orgoglio anche per il territorio.