Eboli: “Il dovere della Memoria”, lo spettacolo in scena al Museo Archeologico

Sabato 1° febbraio, dalle ore 17.00, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli, in collaborazione con l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” e l’asd “L’Officina della Danza”, presenta lo spettacolo “Il dovere della memoria”. Con l’intento di sottolineare che ricordare è un dovere, poiché ancora oggi assistiamo impotenti a guerre, stermini e violenze di ogni tipo, lo spettacolo, partendo dalla Shoah, propone una riflessione sulle atrocità causate dalle guerre in ogni parte del mondo, come punto di partenza per costruire insieme un futuro di pace per l’umanità intera.

I protagonisti

La serata avrà come protagonisti gli attori Biancarosa Di Ruocco ed Emiliano Spira, il Coro “I Cantori di San Lorenzo”, diretto dal Maestro Alfonso Fiorelli, e le allieve dell’asd “L’Officina della danza”, con la direzione artistica di Elvira Vece, e alternerà momenti di danza, recitazione e musica. L’organizzazione artistica è curata da Filomena Sessa e i testi sono a cura di Alessandra Gallotta. Ad aprire l’evento i saluti istituzionali della direttrice del Museo Ilaria Menale, del sindaco Mario Conte, dell’assessore alla cultura Lucilla Polito e della presidente dei Cantori di San Lorenzo Filomena Sessa.

Biancarosa Di Ruocco, autrice e attrice cilentana, si occupa anche di regia teatrale e conduce laboratori teatrali per bambini e adulti, collaborando con varie associazioni culturali. Emiliano Spira, attore e regista teatrale cilentano, è presidente dell’associazione Theàomai, nata per porre l’attenzione su temi sociali attraverso l’espressione artistica.

Le info utili

L’associazione “I Cantori di San Lorenzo” opera dal 2005 nell’ambito della promozione e divulgazione della cultura musicale corale, attraverso il canto, lo spettacolo, la recitazione e la danza. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Eboli – Assessorato alla cultura. La partecipazione all’evento è gratuita e non occorre la prenotazione.

Per l’occasione, a partire dalle ore 16,30 anche l’ingresso al museo sarà gratuito (ultimo ingresso ore 18.30).