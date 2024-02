Eboli: ieri inaugurato il micronido comunale presso la scuola Longobardi. Le attività prenderanno il via oggi

È stato inaugurato ieri mattina il servizio di micronido per l’infanzia.

I piccoli e i loro genitori, accolti dalle educatrici nei locali di via Walter Tobagi, siti presso la scuola dell’infanzia comunale Longobardi, hanno preso parte alla cerimonia d’inaugurazione.

Il servizio

A gestire il servizio, affidato dal Comune, sarà la cooperativa La Rada specializzata in servizi a minori.

Dopo la cerimonia inaugurale a cui hanno preso parte il Sindaco Mario Conte e l’Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Katia Cennamo, alle famiglie è stato illustrato il funzionamento del micronido.

I piccoli, la cui età va dai 12 ai 36 mesi, cominceranno le attività di inserimento già a partire da oggi, martedì 6 febbraio.

I posti disponibili, che si aggiungono a quelli dell’asilo nido comunale, sono 20 e le attività dureranno 4 mesi e 20 giorni.

Le dichiarazioni di Cennamo

«Si tratta di un ulteriore servizio per le famiglie con figli piccoli – ha spiegato l’Assessore Katia Cennamo – cui va tutta la nostra attenzione. Lavoreremo per implementarlo e prolungarlo con ulteriori finanziamenti anche per i prossimi anni scolastici. Abbiamo aumentato così la disponibilità di posti rispetto a quelli dell’asilo comunale. Un passo avanti per la nostra comunità nella direzione che vogliamo seguire: massima attenzione alle famiglie, alla scuola e alle problematiche sociali».