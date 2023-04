Eboli: grande successo per la festa di Pasqua di “Generazione Eboli”

Grande successo per la “Festa di Pasqua” organizzata dai ragazzi di Generazione Eboli guidati da Ilenia Cuciniello e Generoso Di Benedetto.

La festa di Pasqua

Tantissimi bambini pieni di entusiasmo hanno invaso il centro commerciale Le Bolle dove hanno trovato tanto divertimento e tante sorprese.

Gli organizzatori della festa hanno lavorato duramente per assicurarsi che l’evento fosse indimenticabile per tutti i partecipanti, e il loro impegno è stato ripagato dal grande entusiasmo e dalla partecipazione dei bambini. Il centro commerciale è stato trasformato in un’area di gioco colorata e vivace, con tante attività pensate appositamente per i più piccoli.

“I sorrisi di tutti questi bambini ci hanno riempito il cuore – dichiarano Ilenia Cuciniello e Generoso Di Benedetto – Da sempre siamo al fianco dei più piccoli, pronti a regalargli un momento di gioia e spensieratezza. Grazie ai ragazzi di Generazione Eboli per il supporto, un grazie all’assessore Damiana Masiello e al consigliere comunale Vito Maratea per la loro disponibilità e sopratutto grazie alla famiglia Tulimieri e a tutte le attività del territorio che hanno permesso che questa iniziativa si realizzasse”.

Generoso Di Benedetto e Ilenia Cuciniello insieme ai tanti volontari dell’associazione Generazione Eboli stanno portando avanti sul territorio comunale ebolitano una serie di iniziative importanti legate alla beneficenza e alla solidarietà ma hanno all’attivo anche l’organizzazione di momenti dedicati alla cura e al rispetto dell’ambiente. Ricco il calendario delle iniziative in vista dell’estate.