Eboli: fugge dall’Iraq perché costretto ad arruolarsi all’Isis. Chiede asilo politico in Italia

Fugge dall’Iraq perché costretto ad arruolarsi all’Isis. Chiede asilo politico in Italia. Intercettato e soccorso dagli agenti della Polizia Municipale di Eboli. Lo hanno intercettato alcuni passanti presso Tebus, il Terminal bus della rotatoria di San Giovanni. Gli hanno prestato le prime necessarie cure e immediatamente hanno allertato i soccorsi.

Quando i caschi bianchi del comando di Polizia Municipale di via Mario Pagano, agli ordini del capitano Mario Dura sono giunti sul posto hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Haidar 27enne iracheno studente ed istruttore di arti marziali, dopo il rifiuto di arruolarsi all’Isis sarebbe stato torturato e a seguito delle atroci violenze avrebbe riportato danni alla colonna vertebrale e addirittura l’amputazione di alcune dita della mano e dei piedi.

Un quadro clinico delicato il suo, infatti sarebbe ancora avvolto da bende mediche a protezione delle ferite e per muoversi utilizzerebbe stampelle necessarie per il post intervento operatorio. Attraverso mezzi di fortuna e a quanto si apprende addirittura in viaggio per mezza Europa, il 27enne sarebbe riuscito ad arrivare in Francia nello scorso mese di aprile dove sarebbe stato operato alla schiena e poi arrivato in Italia dove ha chiesto asilo politico.

L’uomo che nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti, è stato individuato da alcuni passati in località San Giovanni nei pressi del Terminal bus e immediatamente ospitato presso un centro di prima accoglienza della città sui Monti di Eboli e nei prossimi giorni formalizzerà la richiesta di asilo politico presso la Questura di Salerno.