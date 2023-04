Eboli, ex “Casa Cantoniera”: verso i lavori di abbattimento e ricostruzione dell’edificio

Demolizione ex “Casa Cantoniera” di Eboli, esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell’edificio. Terminata la fase burocratica, la prossima settimana iniziano i lavori di abbattimento e ricostruzione dell’edificio.

Le disposizioni per la circolazione

Da lunedì 3 a giovedì 6 aprile, infatti, è comunque fino ad ultimazione dei lavori, nelle strade del centro cittadino vigerà un dispositivo di modifica temporanea della circolazione.

Con ordinanza n. 82 del 31/3/2023 a firma del Capitano dei Vigili Urbani il nuovo dispositivo del traffico sarà così determinato:

• Divieto di Transito per tutte le categorie di veicoli, in VIA G. LA FRANCESCA, nel tratto adiacente”ex Casa Cantoniera”;

• Divieto di Accesso in VIA A. GRAMSCI per i veicoli provenienti da via Nazionale.

Inoltre, giovedì 6 aprile dalle ore 08 alle ore 18:

• Divieto di Transito, per tutte le categorie di veicoli, in VIA NAZIONALE, nel tratto compreso tra via Cefalonia e via P. Masillo.

Seguirà l’iter l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei.

“Non mancheranno disagi alla circolazione – ha commentato un residente di via Buozzi – dal momento che i lavori sono stati programmati proprio in concomitanza con l’inizio della Settimana Santa. Giovedì sera con la visita ai Sepolcri e la gente per strada possiamo immaginare i problemi”