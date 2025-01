Eboli, educazione alimentare a scuola: la proposta del consigliere Giuseppe Norma approda in Commissione

“Creare un programma di educazione alimentare per le scuole” è questa l’iniziativa importante che porta la firma del consigliere comunale Giuseppe Norma per promuovere uno stile di vita sano e prevenire problemi di salute come obesità e diabete. Norma con la brillante collaborazione della dottoressa Carmen Bisogno ha protocollato una proposta che potrebbe essere discussa in commissione. «Creare un programma di educazione alimentare per le scuole, è un’iniziativa importante per promuovere uno stile di vita sano e prevenire problemi di salute come obesità e diabete», dice Norma.

Il progetto

Il piano dettagliato per sviluppare e implementare il programma, incentrato sulla riduzione del consumo di merendine e bevande zuccherate, e sulla promozione di cibi sani come latte e frutta ha degli obiettivi precisi. L’educazione, la promozione di cibi sani, la riduzione dei cibi non salutari. Le componenti del progetto sono chiare a partire dalle lezioni di educazione alimentare, alle politiche scolastiche sul cibo, al coinvolgimento delle famiglie, alle collaborazioni con produttori locali, al monitoraggio e premiazione.

«Con un approccio strutturato e partecipativo, il programma può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere delle nuove generazioni», dichiara il consigliere Norma.