Eboli eccellenza sanitaria: servizi di Chirurgia Generale dell’ospedale di Eboli diretta dal dott. Luigi Sparavigna si ampliano

La sanità pubblica è spesso al centro dell’attenzione per carenze e disservizi ma all’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli tante sono le eccellenze e le professionalità. Da poche settimane è attivo anche l’ambulatorio di Chirurgia Colon-Proctologica, di cui è Referente il dott. Alberto Glielmi, aperto al pubblico il primo ed il terzo giovedì del mese dalle ore 10.00 alle 14.00, con visita prenotabile tramite CUP con impegnativa del medico di Medicina Generale.

“Le malattie proctologiche sono patologie che interessano l’ultimo tratto gastrointestinale, in particolare l’ano ed il retto e sono comprese tra queste le emorroidi, le ragadi anali, le fistole anali e perianali, gli ascessi perianali. L’evoluzione tecnologica è venuta incontro alla Chirurgia, tanto è vero che esistono nuovi dispositivi chirurgici che permettono interventi miniinvasivi come ad esempio il bisturi a radiofrequenza che raggiungono temperature molto minori rispetto a quelle della cauterizzazione classica. Sono disponibili anche nuovi tipi di interventi chirurgici su pazienti selezionati affetti da malattia emorroidaria, che non prevedono più l’asportazione di tessuto ma la legatura vascolare. Il tutto si traduce in un miglior confort post operatorio per il paziente con un minor dolore e quindi anche una minore degenza ospedaliera”, spiegano gli addetti ai lavori.

La soddisfazione dei sindacati

“Tutto questo rientra nella nuova direzione di una crescita esponenziale della U.O.C. di Chirurgia Generale e nell’ottica più generale di una crescita, si spera, del Plesso Ospedaliero di Eboli”, scrive la UILFL.

“Esprimiamo soddisfazione per queste buone notizie. Nel presidio ospedaliero di Eboli da sempre ci sono delle eccellenze e vanno potenziate, dobbiamo fare in modo di mantenerle tali. Grazie soprattutto ai nostri valorosi e professionali Medici, infermieri ed oss, che partecipano attivamente affinchè tutto possa funzionare al meglio, e dare un servizio alla collettività di alto valore, nonostante delle carenza di unità tutto viene svolto in maniera impeccabile dal personale dedicato all’assistenza”, concludono Vito Sparano Segretario UIL FPL e Antonio Nassa RSU UIL FPL.