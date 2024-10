Eboli: è Michele Senatore il nuovo presidente del Comitato Provinciale FDI di Salerno

Si sono svolte a Battipaglia le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale della Federazione Ciclistica italiana e in un clima partecipativo e collaborativo per il prossimo quadriennio olimpico si è proceduto alla elezione dei nuovi rappresentanti del sodalizio sportivo.

Gli eletti

Le associazioni della provincia di Salerno affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana hanno eletto nuovo presidente Michele Senatore che prende il posto di Luigi Sirica. Fanno parte del nuovo consiglio direttivo Pietro Ferro, Stefano Ferrante, Francesco Gallo e Santino Stavola.

Chi è Michele Senatore

Michele Senatore è un professionista ebolitano presidente del sodalizio sportivo Rampikevoli Mtb una associazione che guarda allo sport e all’ambiente favorendo la pratica di attività all’aria aperta sia per i grandi ma anche per i piccoli e giovani atleti.

L’ultima iniziativa in ordine di tempo è stata l’organizzazione in partnership delle attività per Sport Open Day la due giorni di sport che si è svolta presso Bagno Trentotto a fine settembre e che ha coinvolto centinaia di atleti impegnati in varie di discipline.