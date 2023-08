Eboli: Domenica 27 agosto, tradizionale appuntamento con l’Alzata del Quadro dei Santi Cosma e Damiano

C’è attesa in Città per il tradizionale appuntamento con l’alzata del Quadro dei Santi Cosma e Damiano. Domenica 27 agosto al termine della Santa Messa delle ore 19, la Processione partirà dal Santuario e seguirà il seguente percorso: Piazza SS. Cosma e Damiano, via Santa Sofia, Piazza Porta Dogana, via Santa Margherita, Piazza San Francesco, via Santa Margherita, Piazza Porta dogana, via Santa Sofia, Piazza SS. Cosma e Damiano.

Le regole per la viabilità

Con l’ordinanza n. 200, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo tutto il percorso e per tutti i veicoli, dalle ore 20 alle ore 20:45.

Inoltre, vigerà il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Santi Cosma e Damiano, dalle ore 17 alle ore 22.

Il rituale

Quello dell’alzata del Quadro è un rituale che in Città si rinnova sempre con tanta partecipazione e tanta devozione. Un momento atteso per la vita comunitaria ebolitana e per quanti onorano i Santi Medici.

Il “Mese dei Santi” prenderà il via il 27 agosto e fino al 27 di settembre sarà fulcro di eventi religiosi che interesseranno il Santuario ebolitano meta di preghiera e devozione.