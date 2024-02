Eboli, dolore e rabbia per la scomparsa del giovane 29enne ebolitano Cosimo Fusella

Dolore e rabbia per la scomparsa del giovane ventinovenne ebolitano Cosimo Fusella deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio, poco dopo le ore 16.00, lungo la SP30 all’altezza dell’imbocco per località Prato.

La dinamica

L’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato in seguito all’impatto tra una Jep e una moto. I due mezzi che entrano in collisione, un giovane centauro che viene scaraventato a terra a qualche metro di distanza rispetto al punto di collisione, scene di panico e traffico in tilt. Un giovane ventinovenne con ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare, padre di due bambini piccoli e marito della donna che ha sempre amato ha smesso per sempre di essere.

Una giornata di sole quasi primaverile spezzata dal rimbalzo della notizia che ha fatto immediatamente il giro del paese. Tanti giovani che si sono portati sul luogo dell’incidente, tanti commenti social, tante telefonate che si sono rincorse e susseguite per tutta la giornata e anche ieri.

Il cordoglio

Resta la rabbia e il dolore per la scomparsa prematura di Cosimo, un ragazzo perbene, grande lavoratore e ottimo padre di famiglia.L’esatta dinamica dei fatti sarà ricostruita dagli inquirenti che proseguono nelle indagini. I veicoli sono posti sotto sequestro e si attende la data per i funerali. La comunità è attonita, incredula, sconvolta. Piange un suo giovane figlio. Cosimo lascia due bimbi piccoli.