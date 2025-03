Eboli, dieci anni dal crollo della torre saettiera: manifestazione popolare sotto al castello

Si sono dati appuntamento questo pomeriggio per ribadire agli organi competenti la necessità storica e strutturale di ricostruire la torre saettiera del Castello Colonna di Eboli, crollata improvvisamente dieci anni fa, la sera dell’otto marzo 2015, e da allora lasciata senza ripristino e senza alcuna azione di ricostruzione.

Le azioni amministrative e la posizione dei cittadini

Dieci anni e sembra ieri eppure non sono mancate le azioni amministrative messe in atto in questo tempo, fino alle lettere al Ministero che il Sindaco Conte ha scritto e inviato a più riprese.

Liberi cittadini, rappresentanti delle associazioni locali, esponenti politici e gruppi spontanei: questo pomeriggio una cinquantina di persone si sono ritrovate ai piedi del castello Colonna e hanno ribadito la necessità di mettere in sicurezza l’area, di ricostruire la torre saettiera e di mettere in azione opere infrastrutturali importanti per garantire la tenuta del castello.