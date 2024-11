Eboli: dato alle fiamme addobbo natalizio in centro

Atto vandalico in via Nobile ad Eboli. Dato alle fiamme l’albero di Natale di luminarie posto all’ingresso della libreria del Palazzo Lanzetta.

Probabilmente un cartone posizionato nelle immediate vicinanze della struttura artigianale natalizia e poi le lingue di fuoco ad avvolgere tutto.

I fatti

È accaduto poco fa nella centralissima via Umberto Nobile, all’angolo di viale Amendola, ai danni dell’albero di Natale realizzato come luminaria e in bella mostra fino a quel momento all’ingresso della libreria.

È bastato poco e la struttura è andata distrutta.

Paura tra i residenti e gli inquilini del palazzo. Sul posto i vigili del fuoco a domare le fiamme. La strada è chiusa al transito. Tante persone sono in strada.

Cresce la rabbia dei residenti. C’è paura in centro.