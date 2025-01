Eboli, creare un ambiente scolastico innovativo per gli studenti che praticano sport: ecco di cosa si tratta

Creare un ambiente scolastico innovativo che consenta agli studenti impegnati nello sport agonistico di conciliare la carriera sportiva con il percorso educativo e soprattutto valorizzare l’attività sportiva come parte integrante del percorso formativo degli studenti, riconoscendone il valore educativo, fisico e sociale: con questi obiettivi è stata protocollata al Comune di Eboli una proposta avanzata dal Consigliere di Forza Italia Giuseppe Norma, l’Ing. Fusco e il Gruppo Forza Italia Giovani.

La proposta

La proposta di promuovere il “Programma Studente/Atleta – Unire Istruzione e Sport per il Futuro dei Giovani”, che verrà discussa in commissione consiliare è il riconoscimento dello Status di Studente/Atleta per gli studenti coinvolti in attività agonistiche che potranno così accedere a un programma personalizzato con certificazione ufficiale rilasciata da federazioni sportive.

I dettagli

Orari scolastici personalizzati, lezioni online e materiali digitali per permettere agli studenti di seguire il programma accademico senza compromettere gli allenamenti e le competizioni. Ma anche l’acquisizione di crediti formativi sportivi, supporto psicologico e motivazionale e nuove strategie di collaborazione tra Scuole e Federazioni Sportive. È prevista, infatti, una rete di collaborazione tra istituti scolastici, federazioni e società sportive per promuovere la crescita sia accademica che atletica. I benefici attesi includono una riduzione dell’abbandono scolastico e sportivo, una formazione completa e multidisciplinare, oltre al potenziamento del talento sportivo locale e nazionale.

La dichiarazione

Il consigliere comunale Giuseppe Norma, promotore dell’iniziativa, sottolinea: «Investire sui giovani atleti significa investire nel futuro della nostra città. Con questa proposta vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di crescere e realizzarsi sia come studenti che come sportivi, contribuendo allo sviluppo di talenti e alla creazione di una società più inclusiva e dinamica».

Il programma prende ispirazione da modelli internazionali di successo già applicati in Francia, Spagna e Stati Uniti, dimostrando che la sinergia tra sport e istruzione può portare eccellenza in entrambi i settori.