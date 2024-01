Eboli: contagi covid e influenza stagionale, farmacie e studi medici presi d’assalto | VIDEO

Torna l’incubo covid e anche l’influenza stagionale sta mettendo a letto decine di persone. Aule scolastiche dimezzate, farmacie prese d’assalto e ambulatori medici con il via vai che è tornato prepotente. Nelle ultime ore si registra un aumento esponenziale dei casi covid positivi in Città e se negli studi medici e negli ambulatori pediatrici continua ad essere consigliato l’utilizzo delle mascherine di protezione c’è sempre più gente che evita anche di farsi visitare ufficialmente dal proprio medico curante.

Le raccomandazioni

Il dato allarmante si registra attraverso la vendita dei tamponi fai da te che è aumentata in maniera esponenziale e sempre meno sono le persone che fanno riferimento ai tamponi certificati effettuati in farmacia. Dunque, le aule scolastiche e le palestre sono dimezzate e tra covid e influenza stagionale ormai non c’è differenza che tenga. Lavare le mani frequentemente, evitare contatti con le persone fragili, tenersi lontani dai luoghi densamente popolati e prestare attenzione ai bambini e agli anziani: questo il monito dei medici.

Ospedali e farmacie prese d’assalto

Anche in ospedale, intanto, diversi sono i casi riscontrati e se il covid pare non essere più aggressivo come all’inizio della pandemia, è sempre bene curarsi e rispettare i protocolli – fanno sapere dall’ospedale ebolitano. Insieme all’influenza stagionale che sta tenendo a letto con febbre alta e tosse forte decine di persone, il covid rimane una patologia da non sottovalutare.