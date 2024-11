Eboli: consegnati alloggi di edilizia popolare

Sono 16 gli alloggi consegnati questa mattina ad altrettante famiglie di Eboli inserite nelle graduatorie ufficiali degli aventi diritto. Per facilitare tutte le operazioni è stato anche predisposto con Ordinanza n. 286 del 08/11/2024 un dispositivo di circolazione in Via C. Caduti Civili di Campagna per questa mattina dalle ore 11:00 alle ore 14:00 proprio in occasione della consegna degli alloggi.

Grande lavoro in questi mesi anche per il Responsabile dell’Ufficio Case del Comune di Eboli, il dottore Dario Nappo, che ha dovuto esaminare e verificare tutti gli incartamenti e incrociare dati e informazioni. Dunque, dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche, finalmente per 16 famiglie si risolve il problema abitativo.

La cerimonia si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo e del Presidente di Acer Campania David Lebro.