Eboli: Città sgomenta per la morte del giovane Antonio Cicalese, tanti i messaggi di cordoglio

La Città di Eboli si è chiusa nel dolore per la morte del giovane Antonio Cicalese. La parrocchia della Madonna del Carmine in San Francesco annulla l’appuntamento teatrale. La Eboli Ultras lascia uno striscione alla rotatoria di San Giovanni. Anche dal Sindaco di Serre Antonio Opramolla arrivano messaggi di vicinanza e cordoglio alla comunità locale. Eboli è una città lacerata. Chiusa in un dolore che fa rumore. Attonita e sgomenta. La morte di Antonio Cicalese, il giovane di 28 anni vittima di un sinistro stradale avvenuto sabato sera lungo la Strada Statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Scalo, ha funestato il centro e le periferie più estreme.

La famiglia Cicalese – Maiorano è molto conosciuta in città e benvoluta da tutti. Negli ambienti sportivi, in quelli sanitari, in quelli della vita sociale e comunitaria. Cordoglio e vicinanza: migliaia i messaggi che hanno invaso anche i social. Antonio lascia il papà Armando, la mamma Ornella Maiorano, i fratelli Giuliano, Rosario e Paolo e la fidanzata Aurora. Intanto mentre le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sotto sequestro sono sia l’auto che la moto, c’è attesa per il rito funebre che si preannuncia partecipato all’inverosimile.

Nella giornata di ieri mentre la notizia della morte del giovane Antonio si rincorreva tra gli ebolitani, la prima decisione assunta in segno di lutto è stata quella di padre Salvatore Mancino e della Parrocchia Santa Maria del Carmine in San Francesco. Sospendere le attività parrocchiali in segno di lutto. “La nostra preghiera è per Antonio e per i suoi cari a cui va l’abbraccio di tutta la nostra comunità”.

LA EBOLI ULTRAS: “FIGLIO DI QUESTO PAESE! VICINI ALLA FAMIGLIA CICALESE. RIP. ANTONIO” È apparso nella tarda serata di ieri uno striscione alla rotatoria di San Giovanni, a Eboli. Sono stati i ragazzi della Eboli Ultras a voler ricordare il giovane Antonio e lasciare un messaggio per la famiglia Cicalese. Un messaggio scritto con i colori e con i caratteri riconoscibili della famiglia Ultras, e restare accanto al Presidente Armando Cicalese, papà di Antonio.

Il Comune di Serre si stringe intorno alla concittadina Aurora Beatrice, fidanzata di Antonio. “È con immenso dolore e con sentita partecipazione che l’Amministrazione Comunale di Serre, interpretando i sentimenti dell’intera comunità, si stringe intorno alla concittadina, Aurora Beatrice per la perdita improvvisa e prematura dell’amato fidanzato Antonio Cicalese. La notizia della dipartita di Antonio ci lascia sconvolti e ci fa sentire impotenti davanti alla tragedia che lo ha strappato alla vita troppo presto. Giunga alla famiglia Cicalese, alla famiglia Beatrice e a tutta la comunità ebolitana l’abbraccio di Serre. Ciao Antonio, non ti dimenticheremo!”.

Il messaggio dello zio Paolo

“Un’ora prima ci siamo incontrati che gironzolavi con la tua moto. Mi hai salutato con il tuo sorriso da bambinone “ciao zio Paolo”. Non pensavo che mi salutavi per sempre. Ci mancherai tantissimo mio caro nipote Antonio”.