Eboli: cinghiali si avvicinano alle abitazioni in zona collinare

Torna, frequente, l’avvistamento di cinghiali nei pressi dei cancelli d’ingresso delle villette private in località Grataglie e questa mattina è successo ancora.

L’avvistamento

Erano da poco passate le ore 6 e una donna che stava recandosi a lavoro ha fatto l’incontro nei pressi del cancello della sua abitazione.

Le polemiche

“Non è la prima volta che succede ma nelle ultime settimane gli avvistamenti e soprattutto la vicinanza alle abitazioni è molto più frequente”, ha spiegato la donna.

“Frugano nell’immondizia in cerca di cibo che non trovano perché noi lo depositiamo nei cassettoni ma disseminano comunque ovunque altri rifiuti che depositiamo in attesa di essere ritirati”.

Cambia il clima, cambiano le abitudini e anche certo avvistamenti così ravvicinati alle abitazioni accadono con più frequenza.

Al momento non si registrano danni ad allevamenti e nemmeno a cose ma l’attenzione resta alta perché avvistamenti simili si sono verificati anche nel primo pomeriggio di ieri.