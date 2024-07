Eboli: chiusura degli uffici comunali di Santa Cecilia per tutto il mese di agosto, disagi per oltre 6mila utenti

Gli uffici comunali di Santa Cecilia, Eboli, chiuderanno per tutto il mese di agosto, la comunicazione agli utenti è resa nota direttamente dalla home page del sito del Comune di Eboli: “Informiamo gli utenti che l’Ufficio Anagrafe di Santa Cecilia resterà chiuso al pubblico tutto il mese di Agosto. Si comunica che l’erogazione delle prestazioni dei Servizi Demografici sarà garantita presso gli uffici comunali della Sede Centrale sita in Piazza Tito Flavio Silvano,10. Ci scusiamo per il disagio”, questa la comunicazione ufficiale che giunge da palazzo di Città.

Malcontento tra gli utenti

Immediata è stata la reazione degli utenti che avranno non pochi disagi a raggiungere la sede centrale di piazza Tito Flavio Silvano, a Palazzo di Città, che dista diversi chilometri da Santa Cecilia. Una utenza importante dal punto di vista numerico, quella che si rivolge per le incombenze quotidiane agli uffici di Santa Cecilia, una utenza che tra le altre cose è impiegata lavorativamente anche nelle aziende della Piana del Sele e che per eventuali commissioni burocratiche dovrebbe fare i conti con i disagi e con la distanza che creerebbe non pochi disservizi.

Trenta giorni di chiusura, un mese intero, quello di agosto e tutta la serie di disagi che si possono immaginare per gli utenti di Santa Cecilia che presso gli uffici comunali avrebbero da gestire servizi demografici. Un’altra comunicazione aveva riguardato gli uffici comunali di Santa Cecilia. “Indagine di mercato esplorativa non vincolante per individuare un immobile ad uso ufficio pubblico sede dell’ufficio anagrafe situato in frazione Santa Cecilia”. Nel frattempo gli uffici però restano chiusi per tutto il mese di agosto.