Eboli: chiusa residenza per anziani, NAS riscontrano anomalie

L’ordinanza di chiusura per una struttura adibita a residenza per anziani a firma del sindaco di Eboli Mario Conte è la numero 62 del 7 marzo 2025 e fa seguito ad un importante intervento da parte del NAS portato a termine nei giorni scorsi.

Il provvedimento

L’ordinanza del primo cittadino fa riferimento, infatti, al “verbale di sopralluogo eseguito dal personale del N.A.S. CC di Salerno presso la struttura acquisito al protocollo dell’Ente in data 07.03.2025 con n. 10367, con il quale si evidenzia la carenza dei requisiti per l’esercizio nonché, il presunto pericolo per la pubblica e privata salute ed incolumità degli ospiti”.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza, si prende atto, inoltre, “delle irregolarità contestate nonché la mancanza di tutti i requisiti organizzativi e funzionali in cui versa la struttura”.

Il Sindaco Mario Conte ordina “con immediatezza la chiusura della struttura disponendo che la stessa ponga in essere tempestivamente tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli utenti, ivi compreso il loro trasferimento e collocazione, da parte dei familiari, presso altre strutture autorizzate e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli anziani presenti”.