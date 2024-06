Eboli: centro estivo gratuito presso lo stabilimento balneare attrezzato. Si punta all’inclusione e socializzazione

Il Comune di Eboli ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di un servizio di “centro estivo” presso lo stabilimento balneare comunale attrezzato. Si punta alla realizzazione di un turismo balneare inclusivo e accessibile. L’allestimento della struttura balneare nell’area di Marina di Eboli, in un tratto di spiaggia delimitato, è entrato nel vivo da qualche giorno.

L’iniziativa

L’iniziativa rivolta a circa 120 minori, naturalmente residenti sul territorio comunale, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, rientra nel progetto di un centro estivo e si concretizza nella fruizione, in maniera totalmente gratuita, di uno stabilimento balneare comunale attrezzato, in località Campolongo, che ha l’obiettivo di garantire ai minori che parteciperanno occasioni di svago e momenti di socializzazione e, contemporaneamente, consentire ai genitori coinvolti di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative, con particolare attenzione al periodo successivo alla chiusura delle scuole.

La realizzazione del progetto

Per la realizzazione «saranno utilizzate le risorse, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegnerà al Comune di Eboli, che a tale scopo ha già manifestato interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2024, con le modalità già indicate dal dipartimento». Nello specifico «Le attività previste si svolgeranno nel periodo estivo, in tre periodi della durata di tre settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì, nell’orario 8,30 – 12,30, e consisteranno nel trasporto dei minori da uno o più punti di raccolta presso il lido comunale, dove verranno seguiti da personale specializzato, e poi ritorno presso i punti di raccolta».

Chiare sono le condizioni di accesso al servizio: «Il servizio sarà rivolto prioritariamente alle famiglie in condizione di disagio economico, individuate attraverso una serie di criteri che terranno conto della situazione reddituale del nucleo familiare, del numero dei minori e della presenza di minori che siano in condizione di disabilità. Per la realizzazione del servizio verranno individuati, mediante avviso pubblico, soggetti del terzo settore, in forma singola o associata. Successivamente si provvederà ad individuare, mediante un ulteriore avviso pubblico, i minori beneficiari del servizio».