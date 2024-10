Eboli, Casa del Pellegrino: assolti in appello ex sindaco Massimo Cariello e altri 21 amministratori

La notizia è arrivata ufficialmente questo pomeriggio ed ha fatto immediatamente il giro degli ambienti politici locali e non solo. Assolti in appello l’ex Sindaco di Eboli Massimo Cariello e altri venti amministratori accusati di danno di 1,7 milioni di euro per la Casa del Pellegrino.

La sentenza

Sospiro di sollievo, dunque, per l’ex Sindaco di Eboli Massimo Cariello e per altri 21 ex amministratori: “Nessun danno da 1,7 milioni di euro” recita così l’atto ufficiale emesso dagli organi giudiziari competenti.

All’ex sindaco Massimo Cariello era stata chiesta la restituzione di 856 mila euro. Gli altri politici avrebbero dovuto pagare circa 40mila euro a testa. Nessuna responsabilità contabile è quanto stabiliscono i giudici della Corte dei Conti, sia in primo grado che in Appello.

I coinvolti

Assolti insieme all’ex Sindaco Massimo Cariello anche gli ex assessori Cosimo Pio Di Benedetto, Vito De Caro, Ennio Ginetti, Angela Lamonica, Matilde Saja, Maria Sueva Manzione e Lazzaro Lenza e i consiglieri comunali Fausto Vecchio, Gianmaria Sgritta, Luigi Guarracino, Santo Venerando Fido, Mario Domini, Filomena Rosamilia, Emilio Masala, Giancarlo Presutto, Giuseppe Piegari, Vincenzo Marchesano, Rosa Altieri, Pierluigi Merola, Giuseppe La Brocca e Vittorio Bonavoglia.

La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e le prime reazioni sono di sollievo e contentezza.