Eboli: cade per le scale. Ragazzo con disabilità muore in ospedale

Ragazzo con disabilità cade dalle scale, trasportato in ospedale muore poco dopo. Sul caso è stata aperta un’indagine e la salma al momento è sotto sequestro. Il medico legale incaricato dalla Procura di effettuare tutti gli accertamenti del caso infatti, a quanto pare non avrebbe chiaro il quadro della dinamica dei fatti.

L’indagine che è affidata ai carabinieri della compagnia di Eboli procede senza lasciare nulla al caso ed è coordinata dal capitano Greta Gentili.

Restano senza apparente chiarezza alcune fasi del drammatico episodio. In settimana probabilmente sarà effettuato l’esame autoptico che servirà a chiarirne il quadro.

Pare infatti che il ragazzo, residente nel popoloso quartiere Paterno, sia caduto dal montascala installato nel condominio. C’è stato un cattivo funzionamento dell’impianto o il giovane è morto per altre cause da stabilire? Al momento la dinamica non è chiara.

Saranno gli organi inquirenti a riscrivere tutte le fasi del drammatico episodio.