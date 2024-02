Eboli: botte tra i banchi di scuola. È successo ancora

Si picchiano tra i banchi di scuola, una parola di troppo e si è passati alle mani. È accaduto ancora in una scuola ebolitana del centro.

I fatti

Botte e spintoni ad avere la peggio un ragazzino. Allertati gli insegnanti e successivamente i genitori, pare non sia la prima volta che un episodio del genere si registra.

I fatti sarebbero accaduti nel cambio ora quando, cioè, l’aula sarebbe rimasta scoperta per pochi minuti nell’attimo della sostituzione tra un insegnante e l’altro.

I precedenti

Un episodio analogo si era verificato solo qualche settimana fa in una scuola superiore e anche in quell’occasione insegnanti e genitori furono chiamati in causa dalla scuola.