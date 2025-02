Eboli: auto alle fiamme nel rione Pescara

Attimi di panico la notte scorsa nel rione Pescara ad Eboli dove un veicolo è stato avvolto dalle fiamme.

Prima l’odore acre di bruciato e poi le lingue di fuoco che hanno avviluppato l’abitacolo. Paura tra i residenti che a quell’ora, era da poco trascorsa l’una e trenta della notte, si trovavano già a letto e corsa in strada per mettere in salvo gli altri veicoli parcheggiati in zona.

L’allarme e i soccorsi

Qualcuno prontamente ha lanciato l’allarme e tempestivamente sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi.

I caschi rossi hanno azionato le autobotti e spento le fiamme che avrebbero potuto arrecare ingenti danni.

Auto combustione o atto doloso saranno le forze dell’ordine a stabilire l’origine esatta dei fatti.

Al vaglio degli inquirenti, in queste ore, ogni pista è passata al setaccio.

Non è la prima volta che nel rione Pescara si verificano episodi simili.