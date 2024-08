Eboli, arrestato 30enne: era ricercato per spaccio di droga

Il 21 agosto, alla località Campolongo di Santa Cecilia di Eboli, i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere, hanno rintracciato un 30enne originario del Marocco che era ricercato perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Milano per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

Espulso straniero irregolare

Nel medesimo contesto operativo, un connazionale che si trovava in sua compagnia è risultato essere irregolare sul territorio italiano, con il successivo avvio delle procedure di espulsione, nonché trovato in possesso di 1,80 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e segnalato alla Prefettura di Salerno quale assuntore di droghe.