Eboli, anziana cade in casa e si rompe il femore: soccorsa da polizia municipale e vigili del fuoco

Una signora anziana ottantenne questo pomeriggio è caduta nella sua abitazione e ha riportato la frattura del femore.

La signora che era rimasta in casa da sola soltanto per pochi minuti, il tempo necessario per permettere al figlio che la accudiva di scendere in strada e spostare l’auto in sosta, per fare spazio al transito dei carri del carnevale, con tutte le forze è riuscita a raggiungere il balcone di casa chiedendo aiuto.

I soccorsi

Una giovane donna ha raccolto il suo grido d’aiuto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto immediatamente si sono portati gli agenti della Polizia Municipale che insieme ai Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso dell’appartamento e permesso ai sanitari del 118 di trasportare l’anziana in ospedale.

La signora trasportata in ospedale è stata visitata dai camici bianchi del Pronto Soccorso.