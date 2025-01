Eboli, allarme sicurezza: periferie attenzionate

La questione sicurezza che tiene banco ormai da tempo soprattutto nelle zone periferiche ha fatto registrare nelle ultime settimane una nuova ondata di proteste. Da una parte i cittadini residenti e i commercianti che continuano a fare i conti con furti ed episodi di violenza, dall’altra l’amministrazione pubblica che scende in campo a dare risposte concrete accanto alle forze dell’ordine che pattugliano il territorio quotidianamente.

Amministrazione al fianco dei cittadini

Il consigliere comunale di maggioranza Vito Maratea, espressione delle periferie, si è schierato più volte al fianco dei commercianti e dei residenti e ha fatto da pungolo all’amministrazione affinché si provasse anche a potenziare la pubblica illuminazione come deterrente per le illegalità, ad esempio a Campolongo. Nuovi interventi per potenziare il controllo del territorio sono in cantiere nei prossimi giorni.