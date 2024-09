Eboli, allarme sicurezza in Città: il Questore di Salerno chiude un locale del centro cittadino

Non c’è tregua ad Eboli, Città capofila della Piana del Sele. La questione sicurezza resta la spina nel fianco dell’amministrazione comunale che non riesce a trovare soluzioni adeguate al controllo del territorio. Nelle ultime ore sono i Carabinieri e la Guardia di Finanza ad aver predisposto servizi di pattugliamento in centro e in periferia. Risse, bagordi, musica a volume altissimo e mancanza di rispetto per le regole più elementari del vivere civile, nelle ultime settime all’attenzione dei carabinieri della locale Compagnia c’erano le attività di un bar ubicato in pieno centro cittadino.

Il provvedimento del Questore di Salerno

E dopo l’ultima rissa in ordine di tempo l’azione su disposizione del Questore di Salerno, e arrivata su proposta avanzata dai Carabinieri di Eboli, ha previsto la sospensione per sette giorni della licenza di attività commerciale bar. Alla base del provvedimento “le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”. I carabinieri “più volte intervenuti presso il bar per il segnalato disturbo della quiete pubblica, con le conseguenti sanzioni per i rumori molesti da musica ad alto volume, ed in ultimo dalla rissa tra avventori, di cui uno in evidente stato di ebrezza alcolica, avvenuta la notte dell’11 agosto scorso nello spazio antistante il locale” avevano prodotto articolata documentazione in merito.

Le proteste dei cittadini

Il provvedimento emesso dal Questore riaccende i riflettori sulla questione sicurezza in Città. Piazza della Repubblica, intanto, è ostaggio di gruppi di adolescenti che sfrecciano in bicicletta e monopattini a discapito delle regole elementari di educazione civica e diversi sono i genitori che lamentano episodi di delinquenza a discapito di altri ragazzini vittime di bullismo e violenza. Il potenziamento dei controlli e sanzioni a chi non rispetta le regole è quanto chiedono diversi genitori che frequentano quotidianamente la piazza centrale del paese.