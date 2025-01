Eboli: al via le iscrizioni per aderire al servizio “Nonno vigile”, ecco come presentare domanda

Aperte le iscrizioni per aderire al servizio “Nonno vigile“. Possono partecipare al bando pubblicato dal Comandante della Polizia Municipale, il Tenente Colonnello Daniele De Sanctis, tutti i cittadini/e che abbiano compiuto i 60 anni e fino ai 75, in idonee condizioni psicofisiche, residenti in città o iscritti in associazioni che operano sul territorio. Per i volontari è previsto un rimborso spese di 7 euro al giorno.

Il servizio si svolgerà dinanzi alle scuole del territorio dove i Nonni Vigili potranno offrire il loro prezioso contributo nel vigilare gli alunni ed evitare così anche eventuali episodi di bullismo nei confronti dei ragazzi più piccoli e indifesi.

Ecco come presentare domanda

La domanda per partecipare è online sul sito del Comune e può essere anche ritirata presso il Comando di Polizia Municipale. La scadenza prevista è il 27 febbraio. La consegna può essere effettuata sia a mano presso lo stesso comando che al protocollo del Comune, a mano o via pec.

L’importanza sul territorio

«La figura del nonno vigile, che è preposta al controllo degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole, costituisce un contributo importante nella vita di ogni comunità – ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale -. A Verona, la città da cui provengo, esistono da 25 anni, e consentono la partecipazione di circa 70 operatori, con grande soddisfazione degli interessati, dei cittadini e degli alunni delle scuole».

«Ritengo sia un modo piacevole per i cittadini più anziani per continuare a dare il loro contributo attivo alla collettività – ha aggiunto il Sindaco Mario Conte – e trasmettere così alle giovani generazioni il senso della partecipazione e del rispetto delle regole. Mi auguro ci sia un gran numero di volontari che voglia impegnarsi insieme a noi per la città».