Eboli, “Adotta una spiaggia”: successo per l’appuntamento di pulizia

Quella di ieri a Marina di Eboli è stata una giornata di grande collaborazione e attenzione per l’ambiente. Con il coordinamento del gruppo parrocchiale di San Nicola in San Vito al Sele di Santa Cecilia, i volontari del WWF Silentum unitamente alla consigliera comunale Sara Costantino, hanno partecipato per la prima volta anche le squadre “Pantere” e “Cobra“, gruppo femminile e maschile, del gruppo scout “Eboli 12” AGESCI.

«È stata una giornata di conoscenze, relazioni e condivisione dove la stanchezza per la raccolta e pulizia spiaggia ha lasciato spazio anche al divertimento soprattutto per i gruppi scout nel vivere una nuova esperienza interessante», hanno detto con entusiasmo i partecipanti.

All’iniziativa che ha permesso di favorire le buone pratiche ambientali della pulizia dell’arenile, della fascia pinetata e delle aree limitrofe hanno aderito molti residenti delle zone pertiche e tanti volontari a vario titolo impegnati anche in altri iniziative simili che si stanno susseguendo nel tempo.

Per un saluto istituzionale anche il sindaco di Eboli Mario Conte è intervenuto all’iniziativa e ha plaudito all’ottima riuscita del progetto. Nelle prossime settimane altre ed importanti novità avranno l’area della Marina come protagonista di iniziative comunitarie e di volontariato.