Eboli: addio al fotografo Matio De Gennaro, in arte Sorrentino

Eboli piange e saluta Mario De Gennaro, in arte Sorrentino, fotografo di lungo corso, custode di scatti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Città di Eboli e della Piana del Sele.

Ecco chi era Mario De Gennaro

Uomo perbene, animo nobile, testimone di tradizioni e cultura locale nel suo negozio di Viale Amendola, luogo di incontro e di intrattenimento per intere generazioni, ha ricevuto per decenni migliaia di ebolitani, per fototessere e foto per cerimonie.

Per oltre settant’anni con la sua macchina fotografica Sorrentino è riuscito ad immortalare le fasi salienti della vita della comunità. E con l’avvento dei social, attraverso il suo profilo di Facebook, nell’ultimo anno Mario Sorrentino ha continuato a parlare di Eboli e a mettere a disposizione dell’utenza materiale storico di levatura culturale.

E come per una beffa del destino se na va in punta di piedi lasciando come ultimo lavoro social condiviso con gli amici che con affetto lo seguivano, proprio un video riprodotto del carnevale 1999 e del Don Annibale la maschera carnevalesca divenuta patrimonio culturale immateriale della Regione Campania e maschera ufficiale della Città di Eboli, una città che è attonita e sgomenta e che saluta un suo figlio, fotografo di lungo corso stimato e benvoluto da tutti.