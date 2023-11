Eboli: a Fabio Pesticcio, Chef de Il Papavero, una stella Michelin

La stella Michelin si ferma ancora a Eboli e lo chef de Il Papavero Fabio Pesticcio è nuovamente stellato. “Se la buona cucina è bricconcella, la nostra è una peste”, si legge così in calce alla home del sito de Il Papavero l’elegante ristorante ubicato nel centro storico di Eboli, tra Corso Garibaldi e Piazza Pedino. 30 posti ricavati dal patron Maurizio Somma in un’elegante casa arredata in modo moderno e creativo con un fresco giardino e una location che parla di tradizione anche a tavola. “La nostra è una cucina di cuore e territorio, che prende spunto dal meglio della Piana del Sele e del Golfo di Salerno per creare un nuovo mood gastronomico, rispettoso della tradizione, ma evoluto”. E la brigata è guidata da Fabio Pesticcio, chef stellato tra i più giovani d’Italia. Il Papavero è figlio dell’eccellente e duraturo sodalizio tra il proprietario Maurizio Somma e lo chef Fabio Pesticcio, che qui iniziò a cucinare nel 2006, quando aveva ancora “i calzoncini corti”.

Un gioiellino gastronomico

“È il fiore gastronomico di Eboli, dove occupa il primo piano di un palazzo semi-centrale. Una volta entrati, tra salottini, divanetti e quadri colorati alle pareti, ci si sente accolti in una bella casa privata. Gli ingredienti presenti in carta descrivono al meglio le produzioni alimentari del territorio circostante (la Piana del Sele e il Golfo di Salerno) e sono utilizzati nella loro interezza, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi. Nascono così piatti mediterranei contemporanei, semplici e leggeri, costruiti con pochi ingredienti e con la nettezza tipica dei sapori del Sud. Gradevole servizio all’aperto nel verdeggiante terrazzino sul retro, sotto un romantico gelsomino. Un posto del cuore, anche in virtù dell’assoluta correttezza dei prezzi”, scrivono de Il Papavero.

Un riconoscimento prestigioso

Stella Michelin 2024 assegnata qualche giorno fa e ad aprile per Fabio Pesticcio anche la consegna del don HoReCoast, manufatto in ceramica artigianale prodotto dall’artista ceramista Giuseppe Cicalese autentica novità dell’edizione 2023 dell’HoReCoast Award, a chef di ristoranti stellati.