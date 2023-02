E se fosse “Bretella Campagna – Agropoli”?

Sarebbe contenuta in un documento politico-amministrativo la proposta avanzata ufficialmente agli organi competenti affinché, bypassando Eboli, l’uscita dell’autostrada del Mediterraneo possa interessare il Comune di Campagna e assumere da qui la denominazione chiara di “Bretella Campagna – Agropoli”.

La proposta

Una missiva contenente la proposta di individuare nel Comune di Campagna quella che dovrebbe essere, infatti, la parte terminale della bretella Eboli – Agropoli e che tanti ostacoli e contrapposizioni sta alimentando e incontrando nelle ultime settimane, proprio in queste ore sarebbe stata recapitata agli organi di valutazione.

Alla realizzazione del nuovo assetto viario si è ufficialmente opposta l’amministrazione comunale di Eboli. Il Sindaco Mario Conte, infatti, su convocazione del presidente del consiglio comunale Cosimo Brenga, ha accolto nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia associazioni, gruppi, liberi cittadini per stilare un documento unico e opporsi a quella che, al contrario e a detta degli amministratori dei Comuni Cilentani, a partire dal Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno,Franco Alfieri sarebbe la soluzione ideale per favorire lo sviluppo economico e turistico dei grandi flussi, per la costa Cilentana.

La candidatura di Campagna

Ma se Eboli dice no, il vicino Comune di Campagna sarebbe pronto ad accogliere l’opera infrastrutturale e potenziare così non solo la viabilità locale ma, favorendone la realizzazione, permetterebbe alle strutture di eccellenza presenti sul territorio di trovare finalmente il meritato ritorno d’immagine.

Il Museo della Memoria – Centro Studi Palatucci, ad esempio, è una delle location culturali meglio conservate della zona, scrigno di storia, di arte, di cultura che trarrebbe beneficio dalla realizzanda opera strutturale che collegherebbe il Cilento, favorendone ed intercettandone i flussi turistici che, al momento, vengono dirottati altrove per via di una viabilità non detto favorevole.

Ma se la proposta del Comune di Campagna trovasse accoglimento favorevole, la “Bretella Campagna- Agropoli” da una parte sarebbe la soluzione per la realizzazione di un’opera importante per i territori a Sud di Salerno, dall’altra taglierebbe fuori definitivamente il territorio comunale ebolitano limitandone sviluppo ed escludendolo dai circuiti di promozione anche turistici.