È di Agropoli l’Art Director del “Nintendo Indie Direct”. Una carriera in ascesa per la giovane cilentana

Nata ad Agropoli l’8 maggio 1995, Imma Botti ha conquistato il mondo dell’arte digitale, emergendo come una talentuosa Concept e Texture Artist noto non solo in Italia ma anche oltre confine presso Mixed Bag. Attualmente ricopre il ruolo di Art Director della Memorable Games presso uno studio di produzione di videogiochi con sede a Torino.

La carriera

Dopo anni di studi artistici generali, Imma ha perfezionato le sue abilità dedicandosi per due anni all’arte digitale presso l’Event Horizon School. Oggi, la sua creatività si esprime attraverso progetti personali e collaborazioni, includendo concept art freelance, illustrazioni, brevi animazioni, pixel art, texture e direzione artistica.

Ecco Memorable Games

Memorable Games, precedentemente noto come MixedBag, ha affidato a Imma Botti l’importante ruolo di Art Director per il Nintendo Indie Direct. Questo evento, dedicato alle produzioni più piccole su Nintendo Switch, ha svelato anticipazioni, annunci e aggiornamenti sui giochi indipendenti del 2024.

Imma, laureata all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, ha portato la sua visione artistica distintiva al palcoscenico mondiale dei videogiochi. La sua esperienza pluriennale e il contributo come Art Director nel Nintendo Indie Direct testimoniano la sua maestria nell’illuminare il mondo dell’intrattenimento digitale.

Una carriera in ascesa

La giovane e talentuosa Imma, continua a plasmare il futuro dell’arte digitale e dei videogiochi, dimostrando che la passione e la dedizione possono trasformare un percorso di studi in un’eccezionale carriera creativa. La sua storia ispiratrice è un segno tangibile del talento italiano che continua a brillare nell’industria globale del gaming.