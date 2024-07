E-commerce: quali caratteristiche deve avere per funzionare davvero

La vendita di prodotti e servizi, destinati sia al mercato b2c sia al b2b, passa sempre più spesso dal web. Oggi mettere online un eCommerce è davvero semplice, ma renderlo efficace e decretarne il successo risulta molto più complesso. La concorrenza è infatti molto agguerrita e far emergere il proprio negozio virtuale tra le centinaia che popolano il web, spingendo i clienti a portare a termine gli acquisti, richiede competenza ed esperienza.

È proprio per questo motivo che, per raggiungere risultati ottimali, è sempre preferibile affidare lo sviluppo siti ecommerce ad agenzie web o software house con una solida esperienza nel settore. In questo modo, si potrà contare su uno spazio destinato alle vendite online dotato di tutte le caratteristiche indispensabili. In questo articolo andremo a scoprire quali sono.

Progettato pensando al giusto target

Tanto per cominciare, per funzionare davvero l’eCommerce deve essere progettato tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del pubblico in target. In questo modo, risulterà più semplice fornire un’esperienza d’acquisto piacevole e completa.

Tra gli elementi di cui tenere conto rientrano i dati:

demografici (età, genere, livello di istruzione, reddito…);

(età, genere, livello di istruzione, reddito…); psicografici (passatempi, interessi, sport praticati, stile di vita);

(passatempi, interessi, sport praticati, stile di vita); geografici.

Facilità di ricerca e di navigazione

Un eCommerce difficile da utilizzare, che richieda troppi click o passaggi per portare a termine un acquisto, nonché privo di filtri di ricerca, suddivisione ragionata per categorie di prodotti, casella per la ricerca di specifici articoli e via dicendo, tiene lontani i clienti, persino quelli più interessati.

Affinché sia davvero efficace, deve invece favorire il processo di acquisto e accompagnare l’acquirente lungo tutto il percorso di vendita, attraverso pochi e chiari passaggi, e una strategia di ricerca semplice e immediata.

Responsività e accessibilità

Tra le caratteristiche più importanti di un negozio virtuale di successo rientrano:

la corretta visualizzazione – e il corretto funzionamento – da dispositivi mobili;

la facilità di utilizzo anche per utenti con disabilità.

Questi due elementi concorrono ad ampliare la fascia di utenza che, potenzialmente, potrà effettuare acquisti tramite l’eCommerce e garantiscono una User Experience superiore.

Pagamenti sicuri e rispetto della privacy

La sicurezza e il rispetto delle normative sulla privacy sono fattori imprescindibili per qualsiasi spazio virtuale e lo diventano ancora di più quando si tratta di eCommerce. Questi ultimi trattano infatti dati sensibili e portano gli utenti a effettuare pagamenti anche con carte di credito, wallet digitali e, in generale, strumenti che, se intercettati da malintenzionati, potrebbero causare non pochi problemi.

Caricamento veloce

Gli internauti tendono ad abbandonare rapidamente le pagine web – eCommerce compresi – che impiegano troppi secondi a caricarsi. D’altronde le alternative non mancano e se uno spazio virtuale non si carica immediatamente, è sufficiente tornare al motore di ricerca e fare click su quello successivo.

Per ridurre il rischio di rimbalzo e la perdita di potenziali clienti, è dunque fondamentale creare negozi virtuali in grado di mostrare immediatamente i primi contenuti utili.

Ottimizzazione SEO

Per finire, non si può non nominare la SEO, indispensabile per posizionare bene l’eCommerce tra i risultati organici dei motori di ricerca e per aumentare le possibilità di essere trovati – e scelti – dal pubblico giusto.